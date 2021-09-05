Україна посіла шосте місце в медальному заліку Паралімпіади-2020

Наша команда - у топ-5 за кількістю виграних нагород.

У неділю, 5 вересня, збірна України закінчила свої виступи на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Упродовж 12 змагальних днів 143 наші паралімпійці боролися за нагороди у 15 видах спорту.

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У столиці Японії "синьо-жовті" змогли виграти 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Це дозволило українській команді посісти шосте місце в медальному заліку і стати п'ятою за кількістю завойованих нагород.

Це другий результат в історії Паралімпіад для України. Більше медалей "синьо-жовті" взяли тільки в 2016 році в Ріо - 117.

Переможцем медального заліку Паралімпіади в Токіо став Китай. Атлети з Піднебесної здобули 207 медалей, з яких 96 - золоті. На другому місці підсумкового медального заліку розташувалася Велика Британія, на третьому - команда США.

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Медальний залік Паралімпіади-2020 (топ-10)

1. Китай - 96 золотих + 60 срібних + 51 бронзова (207)

2. Велика Британія - 41+38+45 (124)

3. США - 37+36+31 (104)

4. ПКР - 36+33+49 (118)

5. Нідерланди - 25+17+17 (59)

6. Україна - 24+47+27 (98)

7. Бразилія - 22+20+30 (72)

8. Австралія - 21+29+30 (80)

9. Італія - 14+29+26 (69)

10. Азербайджан - 14+1+4 (19

Повний медальний залік дивіться ТУТ.

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