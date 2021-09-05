Украина заняла шестое место в медальном зачете Паралимпиады-2020

Наша команда - в топ-5 по количеству выигранных наград.

В воскресенье, 5 сентября, сборная Украины закончила свои выступления на Паралимпийских играх-2020 в Токио. В течение 12 соревновательных дней 143 наши паралимпийцы боролись за награды в 15 видах спорта.

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В столице Японии "сине-желтые" смогли выиграть 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. Это позволило украинской команде занять шестое место в медальном зачете и стать пятой по количеству завоеванных наград.

Это второй результат в истории Паралимпиад для Украины. Больше медалей "сине-желтые" взяли только в 2016 году в Рио - 117.

Победителем медального зачета Паралимпиады в Токио стал Китай. Атлеты из Поднебесной добыли 207 медалей, из которых 96 - золотые. На втором месте итогового медального зачета расположилась Великобритания, на третьем - команда США.

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Медальный зачет Паралимпиады-2020 (топ-10)

1. Китай - 96 золотых + 60 серебряных + 51 бронзовая (207)

2. Великобритания - 41 + 38 + 45 (124)

3. США - 37 + 36 + 31 (104)

4. ПКР - 36 + 33 + 49 (118)

5. Нидерланды - 25 + 17 + 17 (59)

6. Украина - 24 + 47 + 27 (98)

7. Бразилия - 22 + 20 + 30 (72)

8. Австралия - 21 + 29 + 30 (80)

9. Италия - 14 + 29 + 26 (69)

10. Азербайджан - 14 + 1 + 4 (19

Полный медальный зачет смотрите ЗДЕСЬ.

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