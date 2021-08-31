Пить или не пить: сколько воды требуется организму на самом деле

Пить или не пить: сколько воды требуется организму на самом деле

Два литра воды в день — миф или правда? Как рассчитать количество воды? И нужно пить, если не хочется? Отвечаем.

Большинство из нас знает о симптомах обезвоживания организма: сухость во рту, повышенное давление и температура, головная боль, жжение в глазах, сонливость и головокружение.

А кто знает, чем вреден избыток воды в организме — гипергидратация?

Симптомы гипергидратации похожи на состояние при отравлении алкоголем. Человек чувствует слабость в мышцах, тошноту, судороги.

Как избыток, так и дефицит воды в организме может привести к проблемам.

Также читайте Кишечный грипп: как избежать заражения и обезвоживания

Поэтому забудьте о пресловутых дву литрах воды. Вы и тетя Поля — мамина подружка — это совершенно разные люди. Поэтому и жидкости вам нужно выпивать в день разное количество.

Сколько воды нужно пить и как избежать гипергидратации или обезвоживания?

Вода нужна нам для реализации своих физических и интеллектуальных способностей. Не имеет значения, занимаемся ли мы спортом, учимся ли или целый день сидим перед ноутбуком под кондиционером, бегаем по площадкам с детьми... Чтобы качественнее бегать, сидеть, жить, нужно наладить водный баланс в организме.

Баланс потребления жидкости

Как найти этот баланс? Если взять за основу то, что вода в организме составляет около 60-70% от мужской массы тела и 55-65% от женской, а дефицит жидкости мы начинаем чувствовать, когда теряем 2%, то получается, что вес имеет достаточно большое значение. Поэтому женщине, которая весит 60 кг и потеряет 0,72 л жидкости, совсем не нужно выпивать 2 л. Она, конечно, может. Но не обязана.

Да, дефицит жидкости отражается нарушением концентрации внимания, ухудшением способности запоминать, головными болями и слабостью организма. Но если взять такие индивидуальные производные, как ваш вес, погода (если в жаркий летний день вы оживите, выпив стакан прохладной воды, то зимой чашки горячего чая будет достаточно), образ жизни, помещения и условия, в которых вы находитесь, то получается, что и количество воды в день нужно корректировать индивидуально.

Откуда взялся миф о двух литрах воды в день

Как старую мебель, вещи и посуду нужно менять, так и правила, покрывшиеся пылью, нужно пересматривать.

Недавно американские исследователи вновь обратились к рекомендациям по режиму питания Совета по продовольствию и питанию Национального исследовательского совета США. В конце Второй мировой ведомство обнародовало рекомендации, где советовало взрослым выпивать 1 мл жидкости на каждую потребляемую калорию — то есть при рационе в две тыс. ккал — два литра.

facebook.com/svetlanafus

Заметим, Совет отталкивался от колоража. А в наш рацион входят и первые блюда, и фрукты, и овощи, содержащие большое количество жидкости.

"Когда вы слишком много пьете, через силу, объем жидкости в вашем организме растет, а уровень натрия в крови падает", — говорит нефролог Митчелл Рознер из Университета Вирджинии (США).

Воду наш организм теряет через кожу, легкие, мочевой пузырь и кишечник. Поэтому в жаркие дня мы тратим больше, а зимой меньше жидкости. Потребляя меньше воды, мы снижаем объем крови в системе кровообращения, в результате чего сердце хуже снабжается кислородом. Но и от чрезмерного количества жидкости в крови снижается уровень натрия. Начинается гипонатриемия, что приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы: развитию аритмии и сердечного ритма.

Фото: Facebook

Сколько же воды нужно пить?

Универсального порога потребления воды не существует. Сколько хотите. В прямом смысле. Как только почувствуете жажду, пейте. Жажда — ваш индикатор.

10 верных признаков, что вам не хватает воды

Дефицит воды в организме вы почувствуете по некоторым симптомам:

боль, дискомфорт, хруст в суставах;

потеря мышечной массы;

запоры (до 2-3 дней)

сухость, ощущение песка в глазах;

слабость,

тусклость кожи

Симптомы обезвоживания организма при отравлении или солнечном ударе более тяжелые. Добавляются мышечная гипотония, сильная головная боль, тошнота, спутанность сознания, покраснение.

Как избежать гипергидратации?

При синдроме гипергидратации почки не справляются с количеством жидкости и концентрация натрия в организме падает до опасных минимумов.

Сама по себе гипергидратация не смертельна. Но своими симптомами (тошнота, чувство дезориентации, тяжесть в голове) она очень похожа на обезвоживание. Но чрезмерное употребление жидкости во время физической активности, например, работы на жарком солнце, марафонском беге или занятиях фитнесом, может привести к гипонатриемии. А это уже чревато острыми нарушениями работы центральной нервной системы, потерей сознания и при отсутствии врачебного вмешательства, даже летальным исходом.

Избежать гипергидратации просто.

"Пейте, когда вы хотите пить, а не пытайтесь опередить обезвоживания, выпив пару литров воды в утренней пробежки", - говорит доктор Рознер

Действительно, уровень потребности в жидкости изменяется от окружающей температуры и уровня физической активности, поэтому пить на всякий случай нет никакого смысла. Однако иметь дома и на работе постоянный доступ к чистой питьевой воде не помешает. Так вы сможете пить, как только почувствуете жажду, а это гарантия того, что вы не допустите обезвоживания.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку