Україна завоювала другу медаль на Паралімпіаді-2024

Україна виборола другу медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Плавчиня Анна Гонтар стала бронзовою призеркою на 50-метрівці вільним стилем у класі S6.

Це друга медаль для Гонтар на Паралімпіадах. У Токіо-2020 вона також здобула бронзову нагороду на 50-метрівці вільним стилем.

Також це друга нагорода України на Паралімпіаді-2024. Першу медаль для нашої країни здобув плавець Антон Коль – "срібло" на 100-метрівці на спині.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть від 28 серпня до 8 вересня. Україна представлятимуть 140 атлетів, які змагатимуться у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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