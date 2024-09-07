Катастрофа F-16 обнажила проблему Украины — BI

Гибель пилота истребителя F-16 показывает, насколько опасны даже миссии с меньшим риском в Украине.

Об этом пишет Business Insider.

Издание отмечает, что одним из больших вопросов вокруг передачи Украине истребителей было то, как Киев использует небольшой запас самолетов, предоставленных НАТО.

Когда истребители прибыли в Украину, первые фото F-16 и их ракетных установок показали, что они будут использоваться в боях "воздух-воздух", а не для наступательных миссий, где они будут более уязвимыми.

На минувшей неделе украинские F-16 участвовали в боевых полетах, защищаясь от массированной российской атаки. Но один из них разбился, погиб пилот. Этот случай подчеркивает, что даже миссии, которые поначалу считались менее рискованными, все еще опасны.

"Полет на истребителях — это опасная погоня в любой ситуации", — сказал Винсент Айелло, бывший военно-морской авиатор США, который кроме F/A-18 также управлял F-16 во время своей военной карьеры.

Истребитель F-16 / Фото: Associated Press

Майк Торреалдей, полковник ВВС США в отставке, принимавший участие в боевых операциях на Ближнем Востоке на F-16, сказал, что противовоздушная оборона — это "очень щепетильный танец".

Попытка перехватить приближающиеся ракеты и беспилотники означает, что пилоты должны стрелять в угрозы, осторожно маневрировать самолетом и убедиться, что они не пересекают зоны, где они могут находиться под угрозой дружеского огня. Кроме того, риск пространственной дезориентации экспоненциально возрастает, если делать все это ночью, что делает это еще более опасным.

"Там просто что-то летает везде. И оказаться не в том месте в неподходящее время может быть очень смертельно опасным", – сказал Торреалдей.

Противовоздушная оборона может быть безопаснее, чем поддержка сухопутных сил, уничтожение противовоздушной обороны или бомбардировка крепко защищенных позиций противника, но "это ни в коем случае не прогулка по парку", добавил он.

Кроме сложной среды эксплуатации, еще одной потенциальной сложностью для украинских пилотов является то, что F-16 все еще абсолютно новые для Украины. Несмотря на многомесячную подготовку пилотов, это все еще незнакомый самолет, сильно отличающийся от истребителей советских времен, на которых они привыкли летать.

"Я считаю, что все равно это будет очень хаотическая обстановка, которая усугубляется тем фактом, что у вас есть новый самолет и он в первую неделю работает в этом конфликте", — сказал Айелло, добавив, что управлять истребителями всегда рискованно.

Украина потеряла F-16: что известно

Напомним, 29 августа стало известно, что Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель F-16. Он разбился в авиакатастрофе 26 августа во время отражения российской массированной комбинированной атаки. Погиб пилот F-16 Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

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