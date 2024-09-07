Катастрофа F-16 оголила проблему України — BI

Загибель пілота винищувача F-16 показує, наскільки небезпечними є навіть місії з меншим ризиком в Україні.

Про це пише Business Insider.

Видання зазначає, що одним із великих питань навколо передачі Україні винищувачів було те, як Київ використає свій невеликий запас літаків, наданих НАТО.

Коли винищувачі прибули в Україну, перші фото F-16 та їхніх ракетних установок показали, що вони використовуватимуться у боях “повітря-повітря”, а не для наступальних місій, де вони будуть більш вразливими.

Минулого тижня українські F-16 брали участь у бойових польотах, захищаючись від масованої російської атаки. Але один із них розбився, загинув пілот. Цей випадок підкреслює, що навіть місії, які спочатку вважалися менш ризикованими, все ще небезпечні.

“Політ на винищувачах — це небезпечна гонитва у будь-якій ситуації”, — сказав Вінсент Айелло, колишній військово-морський авіатор США, який, окрім F/A-18, також керував F-16 під час своєї військової кар’єри.

Винищувач F-16 / Фото: Associated Press

Майк Торреалдей, полковник ВПС США у відставці, який брав участь у бойових операціях на Близькому Сході на F-16, сказав, що протиповітряна оборона — це "дуже делікатний танець".

Спроба перехопити ракети та безпілотники, що наближаються, означає, що пілоти повинні стріляти в загрози, обережно маневрувати літаком і переконатися, що вони не перетинають зони, де вони можуть бути під загрозою дружнього вогню. Крім того, ризик просторової дезорієнтації експоненціально зростає, якщо робити все це вночі, що робить це ще більш небезпечним.

“Там просто щось літає скрізь. І опинитись не в тому місці в невідповідний час може бути дуже смертельно небезпечним”, — сказав Торреалдей.

Протиповітряна оборона може бути безпечнішою, ніж підтримка сухопутних сил, знищення протиповітряної оборони або бомбардування міцно захищених позицій противника, але “це ні в якому разі не прогулянка по парку”, додав він.

Окрім складного середовища експлуатації, ще однією потенційною складністю для українських пілотів є те, що F-16 все ще є абсолютно новими для України. Попри багатомісячну підготовку пілотів, це все ще незнайомий літак, який сильно відрізняється від винищувачів радянських часів, на яких вони звикли літати.

“Я вважаю, що все одно це буде дуже хаотична обстановка, яка посилюється тим фактом, що у вас є новий літак і він перший тиждень працює в цьому конфлікті”, — сказав Айелло, додавши, що керувати винищувачами завжди ризиковано.

Україна втратила F-16: що відомо

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач F-16. Він розбився в авіакатастрофі 26 серпня під час відбиття російської масованої комбінованої атаки. Загинув пілот F-16 Олексій Месь з позивним "Мунфіш".

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