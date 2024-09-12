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Россияне отрезают Покровск в Донецкой области: что происходит в городе

Россияне отрезают Покровск в Донецкой области: что происходит в городе

Наступление РФ на Покровск. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Покровск остался без питьевой воды.

Российская армия отрезает Покровск Донецкой области. Оккупанты разрушили Дмитровский мост и перебили водоснабжение в город. Ситуация сложная.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"В результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Возобновить ее работу пока невозможно. Работаем над решением этой проблемы. В частности, уже сейчас в Покровской общине за счет местного бюджета пробурено 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД — 250 скважин у многоэтажек", — написал чиновник.

Он отметил, что в общине организован подвоз питьевой воды и установлены 8 установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно. В Родинском водоснабжении продолжается.

"Ситуация сложная и в ближайшее время лучше не станет. Поэтому я еще раз призываю: эвакуируйтесь!", — подчеркнул Филашкин.

Напомним, аналитики ISW, противник продвинулся на Покровском направлении и мог захватить две деревни.

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