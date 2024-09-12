Сестра Да Винчи присоединилась к рядам батальона, который он возглавлял

Это тот самый батальон, который создал Дмитрий Коцюбайло и во главе которого погиб.

Младшая сестра павшего Героя Украины Дмитрия (Да Винчи) Коцюбайло – Александра – присоединилась к рядам Вооруженных сил.

Об этом сообщила журналистка "Цензор.НЕТ" Виолетта Киртока и обнародовала фото с Александрой.

По ее словам, Александра подписала контракт с 1-м отдельным штурмовым батальоном имени своего брата. Это тот самый батальон, который создал Дмитрий Коцюбайло и во главе которого погиб.

"Я благодарна начальнику штаба Олегу Лотоцкому, Александру Савченко, которые без лишних слов подставили плечо Саше. И сделали все, чтобы она стала в строй подразделения брата. Не зря Да Винчи и сам опирался на этих людей при жизни. Ну что ж, Коцюбайло снова в подразделении", – отметила журналистка.

Напомним, что легендарный боец, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" погиб 7 марта 2023 в боях под Бахмутом.

Президент Владимир Зеленский назвал погибшего героя "человеком-символом и человеком-храбростью". Он напомнил, что Дмитрий – один из самых молодых Героев Украины.

1 декабря 2021 Дмитрий Коцюбайло получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золота зірка".

ТСН писал о пути героя, который пошел на войну еще в 2014 году, когда ему было 18, и взрослел на глазах зрителей ТСН.

Ранее сообщалось, что младшему брату "Да Винчи" 4 раза пытались вручить повестку, несмотря на инвалидность.

От застенчивого мальчика до мужественного воина. Допремьерный показ фильма "Да Винчи".

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