Президент Литвы назвал размер военной поддержки для Украины

По словам президента, Литва рассматривает борьбу Украины за свободу как свою собственную и будет стоять рядом с украинцами до победы.

Поддержка со стороны Литвы для Украины составляет около 2% от ВВП или 1,5 млрд евро. Из этой суммы 647 млн евро – военная помощь

Об этом президент Литвы Гитанас Науседа сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12 сентября.

"Поддержка Литвы Украине составляет 1,5 миллиарда евро, из них 647 миллионов евро — на военные нужды", — сказал Науседа.

Также читайте Великобритания объявила о большом пакете помощи Украине – подробности

Он напомнил, что Литва обязалась ежегодно выделять 0,25% своего ВВП на безопасность и оборону Украины. Это примерно 190 млн. евро.

Литовский лидер также отметил неизменную приверженность его государства оказанию поддержки Украине. Он призвал союзников к необходимости увеличения объемов и темпов поддержки Киева.

Отдельно Науседа отметил, что Литва готова укреплять оборонное сотрудничество и содействовать более тесным связям между предприятиями оборонной промышленности.

По словам президента, Литва рассматривает борьбу Украины за свободу как свою собственную и будет стоять рядом с украинцами до победы.

К слову, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве объявил о новом пакете помощи Украине. Это финансирование ремонта энергосистемы и гуманитарная помощь.

Читайте также: