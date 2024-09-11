Великобритания объявила о большом пакете помощи Украине – подробности

Глава дипломатического ведомства Британии Дэвид Лемми объявил о выделении минимум 242 млн фунтов стерлингов в поддержку Украины во время атак российской армии, а также о развертывании 484 млн долларов финансовой поддержки и поставки военного оборудования.

Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании 11 сентября.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми вместе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном подтвердили совместную поддержку Украины со стороны Великобритании и США во время совместного визита в Киев 11 сентября.

"Это первый в истории совместный визит министра иностранных дел Великобритании и государственного секретаря США, подчеркивающий непреклонную решимость Великобритании и США поддерживать Украину", — отметили в МИД Британии.

Финансовая помощь Украине: что передает Британия

В МИД Британии сообщили о выделении Украине минимум 600 млн фунтов стерлингов в поддержку в войне с РФ РФ.

242 млн. фунтов стерлингов будут выделены в 2024-2025 годах на неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности, а также на поддержку реформ, восстановление и реконструкцию.

Также до конца года предоставить кредитные гарантии на сумму 484 млн. долларов для кредитования Всемирного банка с целью укрепления экономической стабильности Украины. Эти средства будут направлены на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая поддержку работы школ и больниц, выплату заработной платы государственным служащим и финансирование пенсий.

"Поддержка Украины со стороны Великобритании непоколебима", — заявил Лемм.

Нынешнее финансирование включает 100 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь, которая поддержит наиболее уязвимых украинцев, в том числе живущих в громадах на линии фронта непрерывных российских атак, а также тех, кто переместился в соседние страны.

Дополнительные 20 млн фунтов стерлингов удвоят поддержку этого года на необходимые ремонтные работы и защиту электросетей, восстановят доступ к жизненно важным источникам энергии и укрепят энергетическую инфраструктуру Украины.

40 млн фунтов стерлингов будут направлены на стабилизацию и скорейшее восстановление, чтобы Украина не только победила в войне, но и смогла сделать первый шаг к миру. Это финансирование включает в себя жизненно важную помощь Украине в противостоянии российской агрессии, поддержку стабилизации недавно освобожденных территорий, а также финансирование работы по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Министр иностранных дел также объявит о первой инвестиции в Украину от British International Investment, британского института финансирования развития в рамках инициированной G7 Инвестиционной платформы для Украины. Эта поддержка Программы содействия торговле Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 30 млн. фунтов стерлингов будет способствовать увеличению торговых потоков критически важных товаров, включая продукты питания, в Украине.

Министр обороны также подтвердил, что в рамках обязательств правительства увеличить и ускорить предоставление военной помощи Украине, объявленным в апреле, в частности, ракеты противовоздушной обороны, оборудование для истребителей F16, самоходные пушки AS90 и запасные стволы к ним, военные катера и морские пушки, уже доставлены в Украину.

11 сентября британский министр обороны также объявил, что до конца года в Украину будут доставлены сотни дополнительных зенитных ракет, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и бронетехники.

Напомним, ранее руководитель Госдепа США Энтони Блинкен заявлял о совместном с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми визите в Киев и о намерении обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины бить по РФ дальнобойным оружием.

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