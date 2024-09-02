Игра на публику?: Путин едет в страну, где его могут арестовать

Human Rights Watch призвала Монголию запретить въезд Путину или арестовать его на основе ордера Международного уголовного суда.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно данным агентства Bloomberg, Монголия заверила российского президента Владимира Путина, что не будет задерживать его при въезде в страну. Путин планирует посетить Монголию 3 сентября для участия в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими силами на реке Халхин-Гол. Эту поездку организовал президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Однако международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает Монголию отказать Путину во въезде или задержать его, если прибудет, на основе ордера Международного уголовного суда (МКС). Они полагают, что Монголия нарушит свои международные обязательства как член МКС, если позволит Путину посетить страну и не задержит его.

Human Rights Watch отмечает, что в случае принятия Путина Монголия не только обидит жертв преступлений российских сил, но и подорвет важный принцип верховенства закона. Монголия стала членом МКС в 2003 году и обязана сотрудничать с судом, в частности, арестовывая и выдавая подозреваемых, въезжающих на ее территорию.

Если Путин посетит Монголию, это станет первым случаем, когда страна-член МКС примет его после выдачи ордера на арест. В августе прошлого года Путин должен был посетить саммит лидеров БРИКС в Южноафриканской Республике, которая также признает юрисдикцию МКС, но его визит был отменен.

Кроме того, антивоенная правозащитная коалиция на платформе Change.org призвала монгольские власти задержать Путина. Петицию подписали российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, филантроп Борис Зимин, актер Артур Смольянинов и журналист Евгений Киселев. В петиции отмечено, что задержание Путина могло бы "освободить" три страны — Украину, Белоруссию и Россию — и покрыть Монголию славой "освободителей".

Напомним, ордер на арест Путина — это третий случай в истории МКС, когда выдан ордер на арест действующего главы государства, после ордеров на президента Судана Омара аль-Башира в 2008 году и ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

Напомним, ФБР рассекретило документы, подтверждающие расследование возможного бегства Гитлера в Аргентину после Второй мировой войны. Дело закрыли из-за отсутствия достаточной информации для подтверждения этой версии.

Читайте также: