Немецкая Социал-демократическая партия (СДПГ) в своей предвыборной программе исключила любую возможность передачи Украине ракет Taurus для защиты от российских агрессоров.

Об этом информирует Deutsche Welle.

Таким образом, в партии решили поддержать позицию нынешнего канцлера Олафа Шольца, который последовательно избегает возможности передать Украине оружие для защиты от агрессоров.

Однопартийцы Шольца поддерживают идею размещения американских дальнобойных ракет на территории Германии, а также увеличение расходов на собственную оборону до двух процентов ВВП.

Кроме того, партия поддерживает идею установления дополнительного налога для "сверхбогатых", к которым относятся люди с состоянием от 100 миллионов евро, с одновременным ослаблением налогового давления на 95% других граждан и предприятий.

Помимо этого, партия хочет довести тариф минимальной заработной платы до 15 евро в час, а также ограничить скорость движения на автобанах до 130 километров в час.

Работу над избирательной программой в СДПГ планируют завершить до вторника, 17 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер германской AfD призвал признать Россию "победительницей" в войне против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шольц сделал очередное заявление о предоставлении ВСУ ракет Taurus.

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