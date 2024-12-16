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Бундестаг выразил вотум недоверия Олафу Шольцу

Бундестаг выразил вотум недоверия Олафу Шольцу

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото: Associated Press

За это решение во время поименного голосования высказалось большинство депутатов.

Бундестаг выразил вотум недоверия Олафу Шольцу.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

За это решение во время поименного голосования высказалось большинство депутатов. В доверии Шольцу отказали 394 депутата, 207 членов бундестага поддержали канцлера, 116 — воздержались.

Еще перед голосованием о доверии лидер ХДС Фридрих Мерц отверг возможность создания коалиции с "зелеными" во главе с кандидатом в канцлеры Робертом Хабеком. Мерц раскритиковал планы Хабека по повышению налогов и усилению перераспределения, назвав политика "лицом экономического кризиса в Германии".

Что означает вотум недоверия для Шольца

Теперь канцлер должен просить федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера распустить парламент. На это у федерального президента есть 21 день. Штайнмайер еще несколько недель назад сообщил лидерам парламентских групп, что он готов это сделать.

После роспуска парламента выборы должны состояться в течение 60 дней. Предварительно, их согласовали провести 23 февраля. Шольц остается временным лидером до тех пор, пока новое правительство не будет сформировано.

Обычно федеральные выборы проходят каждые четыре года. Но в особых политических кризисных ситуациях — особенно если поддержка канцлера в парламенте пошатнулась — голосование можно провести раньше.

Напомним, трехпартийное правительство Шольца распалось 6 ноября, после того, как канцлер уволил министра финансов из-за длительного спора о том, как возродить экономику страны.

Рассмотрение вопроса вотума доверия является редкостью в Германии. Это лишь шестой случай в послевоенной истории. Последний раз такое было в 2005 году, когда тогдашний канцлер Герхард Шредер организовал досрочные выборы, на которых с минимальным отрывом победила Ангела Меркель.

К слову, партия Шольца в избирательной программе запретила передачу Украине ракет Taurus.

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