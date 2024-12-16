За это решение во время поименного голосования высказалось большинство депутатов.

Бундестаг выразил вотум недоверия Олафу Шольцу.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

За это решение во время поименного голосования высказалось большинство депутатов. В доверии Шольцу отказали 394 депутата, 207 членов бундестага поддержали канцлера, 116 — воздержались.

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Еще перед голосованием о доверии лидер ХДС Фридрих Мерц отверг возможность создания коалиции с "зелеными" во главе с кандидатом в канцлеры Робертом Хабеком. Мерц раскритиковал планы Хабека по повышению налогов и усилению перераспределения, назвав политика "лицом экономического кризиса в Германии".

Что означает вотум недоверия для Шольца

Теперь канцлер должен просить федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера распустить парламент. На это у федерального президента есть 21 день. Штайнмайер еще несколько недель назад сообщил лидерам парламентских групп, что он готов это сделать.

После роспуска парламента выборы должны состояться в течение 60 дней. Предварительно, их согласовали провести 23 февраля. Шольц остается временным лидером до тех пор, пока новое правительство не будет сформировано.

Обычно федеральные выборы проходят каждые четыре года. Но в особых политических кризисных ситуациях — особенно если поддержка канцлера в парламенте пошатнулась — голосование можно провести раньше.

Напомним, трехпартийное правительство Шольца распалось 6 ноября, после того, как канцлер уволил министра финансов из-за длительного спора о том, как возродить экономику страны.

Рассмотрение вопроса вотума доверия является редкостью в Германии. Это лишь шестой случай в послевоенной истории. Последний раз такое было в 2005 году, когда тогдашний канцлер Герхард Шредер организовал досрочные выборы, на которых с минимальным отрывом победила Ангела Меркель.

К слову, партия Шольца в избирательной программе запретила передачу Украине ракет Taurus.

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