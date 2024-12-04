Надання ЗСУ ракет Taurus: чи змінив Шольц рішення після поїздки до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив своє рішення про те, що Берлін не буде постачати до України авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності Taurus.

Про це німецький політик заявив під час виступу у Бундестазі, повідомляє Spiegel.

Канцлер наголосив, що у питанні підтримки України "важливо зберігати холодну голову". Саме тому, окрім відмови надати ЗСУ Taurus, Шольц підтвердив свою незгоду з дозволом Україні на далекобійні удари по території Росії.

"Ми не допустимо, щоб поставлена нами небезпечна зброя стріляла вглиб РФ. Це стосується і крилатих ракет Taurus", – заявив канцлер.

Тим часом депутат від Вільної демократичної партії Маркус Фабер запитав, чи не вважає Шольц доцільним почати навчання українських військових з ракетами Taurus. На думку Фабер, це залишить новому канцлеру всі можливості. Зокрема, щодо постачання ракет, які чинний очільник уряду відкидає.

"Для партії, яка бореться за п'ятивідсотковий бар'єр, ви доволі сміливі", відповів Шольц Фаберу і додав, що не підтримує надання Україні німецьких ракет.

Нагадаємо, 2 грудня Олаф Шольц із дивною валізою раптово приїхав до Києва. Це його перший візит до Києва за останні два з половиною роки. Примітно, що цю поїздку не анонсували заздалегідь. Видання Spiegel пише, що своїм візитом канцлер Німеччини хоче дати зрозуміти, що його держава продовжує стояти на боці України.

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