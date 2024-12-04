У Люксембурзі висловилися проти вступу України в НАТО

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель виступив проти вступу України до НАТО.

Про це він заявив на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє Spiegel.

"Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість", – висловився політик.

З його слів, членство країни, на яку напала Російська Федерація, може "негайно призвести до подальших конфліктів".

На противагу цьому, Беттель висловився за членство України в Європейському Союзі.

Зауважимо, що штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 3-4 грудня відбувається засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу. Однією з тем зустрічі є Україна.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Люксембургу заявив, що війська НАТО в Україні означають війну. Зі слів Беттеля, цей крок буде означати ескалацію.