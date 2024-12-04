В Люксембурге высказались против вступления Украины в НАТО

Беттель высказался за членство Украины в ЕС.
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель выступил против вступления Украины в НАТО.
Об этом он заявил на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщает Spiegel.
"Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность", – высказался политик.
По его словам, членство страны, на которую напала Российская Федерация, может "немедленно привести к дальнейшим конфликтам". В противоположность этому Беттель высказался за членство Украины в Европейском Союзе.
Заметим, что штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3-4 декабря проходит заседание министров иностранных дел стран-членов Альянса. Одной из тем встречи является Украина.
Напомним, ранее глава МИД Люксембурга заявил, что войска НАТО в Украине означают войну. По словам Беттеля, этот шаг будет означать эскалацию.
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