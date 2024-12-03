Туск пообіцяв "знакові події щодо війни і миру" в Україні

На час головування Польщі в Раді Європейського Союзу можуть припасти знакові події щодо війни і миру в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє PAP.

Зі слів політика, пів річне головування його країни у Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2025-го, буде особливим. Адже, наголосив Туск, воно "припадає на особливий час".

"Наші пріоритети не є рутинними. Ми чекаємо, можливо, знакових подій щодо війни і миру на схід від нашого кордону", – сказав прем'єр Польщі.

Польський премʼєр каже, що "завдання польського головування – це глибоке коригування деяких європейських пріоритетів». Яких саме, Туск не повідомив. Втім наголосив, що "деякі з них вже повільно дозрівають для цього".

Очільник уряду Польщі також заявив, що найближчий час буде також моментом, коли "ми повинні будемо голосно сказати Європі", що "настав час для повного пробудження". За його словами, ЄС має стати організмом, здатним не тільки до виживання, але й до "політичного наступу".

"Ми будемо дуже рішуче налаштовані на те, щоб Європа у дуже багатьох питаннях думала по-польськи", – додав керівник польського уряду.

Зазначається, що згідно з анонсами, головним пріоритетом польського головування буде безпека, не лише у військовому вимірі, але й у сферах енергетики, продовольства та охорони здоров'я.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав до України. Bild пише, що поїздка політика була запланована ще до початку урядової кризи у Німеччині та розколу до правлячої коаліції. Канцлер хотів, аби його візит відбувся після виборів у США та до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, яка відбудеться у січні.

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