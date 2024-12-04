Відключення світла 4 грудня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

В Україні сьогодні, 4 грудня, протягом доби діють графіки відключення світла. Обленерго будуть задіювати одну та дві черги одночасно.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

Для побутових споживачів будуть діяти кілька черг:

06:00-07:00 - одна черга відключень;

07:00-20:00 - дві черги відключень;

20:00-22:00 - одна черга відключень.

Тим часом для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності діятимуть від 06:00 до 22:00.

У ДТЕК наголошують, що графіки відключень завтра будуть застосовуватись для Києва, Київської області, Одещини, Донеччини та Дніпропетровщини.

Енергетики наголошують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Саме тому актуальну інформацію про графіки відключень варто дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.