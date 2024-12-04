Отключение света 4 декабря: "Укрэнерго" и ДТЭК сообщили о графиках

В Украине сегодня, 4 декабря, в течение суток действуют графики отключения света. Облэнерго будут задействовать одну и две очереди одновременно.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК.

Для бытовых потребителей будут действовать несколько очередей:

06:00-07:00 – одна очередь отключений;

07:00-20:00 – две очереди отключений;

20:00-22:00 – одна очередь отключений.

Тем временем для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет действовать с 06:00 до 22:00.

В ДТЭК отмечают, что графики отключений завтра будут применяться для Киева, Киевской области, Одесчины, Донбасса и Днепропетровщины.

Энергетики отмечают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Именно поэтому актуальную информацию о графиках отключений следует узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Напомним, ранее в правительстве сообщили, кому не будут отключать свет. Так, речь идет об бизнесе, который импортирует или собственными силами производит 60% от своего объема потребления.

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