Астролог назвал главных щеголей Зодиака

Одежда, разумеется, не самое главное качество, за которое мы ценим представителей сильного пола.
Как правило, на первых позициях рейтинга требований к ним стоят ум, чувство юмора, сексуальность, энергичность, умение достигать поставленных целей. Но есои при этом мужчина выглядит – в прямом и переносном смысле – как мешок с картошкой, мы вряд ли обратим внимание на все остальное. Астролог Людмила Булгакова назвала главных щеголей Зодиака.
Дева
Девы – главные педанты зодиакального круга – очень много внимания уделяют своему внешнему виду, считая, что он должен быть одновременно максимально практичным и элегантным. Неудивительно, что они всегда выглядят одетыми «с иголочки», из-за чего на них просто невозможно не обратить внимания.
Лев
Львы, абсолютно серьезно считающие себя особами королевской крови, очень много внимания уделяют одежде, поскольку уверены: такие персоны как они просто не могут выглядеть плохо. Иногда, стараясь выделиться из толпы, они немного «пережимают» и выбирают что-то уж очень яркое, но чаще всего все-таки выглядят уместно и элегантно.
Телец
Тельцы, превыше всего ценящие комфорт выбирают одежду, которая удовлетворяет их требованиям: не стесняет движений, но при этом не деформируется, приятна к телу и пошита из натуральных тканей. Как правило, они останавливают свой выбор на изделиях известных брендов, что позволяет им одеваться в стиле «дорогая простота».
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