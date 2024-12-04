Астрологиня назвала головних чепурунів зодіаку

Як правило, на перших позиціях рейтингу вимог до них стоять розум, почуття гумору, сексуальність, енергійність, уміння досягати поставленої мети. Але якщо водночас чоловік має вигляд – у прямому та переносному значенні – як мішок з картоплею, ми навряд чи звернемо увагу на все інше. Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних чепурунів зодіаку.

Діва

Діви – головні педанти зодіакального кола – дуже багато уваги приділяють своєму зовнішньому вигляду, вважаючи, що він має бути одночасно максимально практичним та елегантним. Не дивно, що вони завжди видаються одягненими з голочки, через що на них просто неможливо не звернути уваги.

Лев

Леви, які абсолютно серйозно вважають себе особами королівської крові, дуже багато уваги приділяють одягу, оскільки впевнені: такі персони, як вони, просто не можуть мати поганий вигляд. Іноді, намагаючись виділитися з натовпу, вони трохи «перетискають» і вибирають щось дуже яскраве, але найчастіше все-таки мають доречний і елегантний вигляд.

Телець

Тельці, які найбільше цінують комфорт, вибирають одяг, який задовольняє їхні вимоги: не обмежує рухів, але водночас не деформується, приємний до тіла і пошитий з натуральних тканин. Як правило, вони зупиняють свій вибір на виробах відомих брендів, що дозволяє їм одягатися у стилі «дорога простота».

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