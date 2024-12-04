Астрологиня назвала головних чепурунів зодіаку

Одяг, зрозуміло, не найголовніша якість, за яку ми цінуємо чоловіків.
Як правило, на перших позиціях рейтингу вимог до них стоять розум, почуття гумору, сексуальність, енергійність, уміння досягати поставленої мети. Але якщо водночас чоловік має вигляд – у прямому та переносному значенні – як мішок з картоплею, ми навряд чи звернемо увагу на все інше. Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних чепурунів зодіаку.
Діва
Діви – головні педанти зодіакального кола – дуже багато уваги приділяють своєму зовнішньому вигляду, вважаючи, що він має бути одночасно максимально практичним та елегантним. Не дивно, що вони завжди видаються одягненими з голочки, через що на них просто неможливо не звернути уваги.
Лев
Леви, які абсолютно серйозно вважають себе особами королівської крові, дуже багато уваги приділяють одягу, оскільки впевнені: такі персони, як вони, просто не можуть мати поганий вигляд. Іноді, намагаючись виділитися з натовпу, вони трохи «перетискають» і вибирають щось дуже яскраве, але найчастіше все-таки мають доречний і елегантний вигляд.
Телець
Тельці, які найбільше цінують комфорт, вибирають одяг, який задовольняє їхні вимоги: не обмежує рухів, але водночас не деформується, приємний до тіла і пошитий з натуральних тканин. Як правило, вони зупиняють свій вибір на виробах відомих брендів, що дозволяє їм одягатися у стилі «дорога простота».
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