Ворог просунувся на фронті - DeepState

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі кількох населених пунктів на фронті.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся біля Сухих Ялів, Костянтинопольського, Даченського, Пушкіного та в Кураховому", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стали відомі деталі про деокупацію Новомлинська.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський і Сирський обговорили ситуацію на фронті.

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