Ворог просунувся на фронті - DeepState

Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі кількох населених пунктів на фронті.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
"Ворог просунувся біля Сухих Ялів, Костянтинопольського, Даченського, Пушкіного та в Кураховому", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стали відомі деталі про деокупацію Новомлинська.
Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський і Сирський обговорили ситуацію на фронті.
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