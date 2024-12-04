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Враг продвинулся на фронте – DeepState

Враг продвинулся на фронте – DeepState

На фронте продолжаются упорные бои/Генеральный штаб ВСУ/Facebook / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны.

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на фронте.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Враг продвинулся возле Сухих Ялов, Константинопольского, Даченского, Пушкиного и Курахово", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны детали о деоккупации Новомлинска.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский и Сырский обсудили ситуацию на фронте.

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