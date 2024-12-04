Враг продвинулся на фронте – DeepState

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на фронте.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
"Враг продвинулся возле Сухих Ялов, Константинопольского, Даченского, Пушкиного и Курахово", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что стали известны детали о деоккупации Новомлинска.
Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский и Сырский обсудили ситуацию на фронте.
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