4 декабря – какой церковный праздник, о чем молиться святой Варваре

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 декабря, в православном календаре день памяти святой великомученицы Варвары. Вона жила в III веке в городе Илиополь (современная Сирия или Египет). Была дочерью состоятельного язычника Диоскора. По некоторым преданиям, он даже запер ее в башне, чтобы защитить от влияния мира.

Варвара, несмотря на строгость отца, узнала о христианской вере. Ее сердце наполнилось любовью к Иисусу Христу, и она приняла крещение.

Ее отец, узнав о вере дочери, разгневался. Варвару арестовали и подвергли жестоким пыткам, чтобы она отреклась от христианства.. Этот страшный поступок был наказан: молния поразила его сразу после этого.

Церковный праздник 4 декабря – день памяти святого преподобного Дамаскина

Преподобный Дамаскин родился в Италии в семье благочестивых христиан.

После многих лет подвижнической жизни в разных монастырях, Дамаскин принял монашеский постриг и стал известен за свою суровую аскезу, молитвы и глубокое богословское знание. было полностью посвящено молитве, поста и служение Богу. Известно, что он жил в постоянной борьбе с греховными искушениями, практикуя большие трудности и покаяния.

Дамаскин был также основателем нескольких монастырей, где пропагандировал строгий монашеский устав, духовное очищение и молитву. был канонизирован в православной церкви, а его память почитается среди верующих, которые обращаются к нему с молитвами о помощи и покровительстве.

Приметы 4 декабря

Народные приметы 4 декабря / Фото: Unsplash

Дым стелется вниз – будет потепление.

Яркий закат - к солнечной и ясной погоде.

Мороз в этот день продержится еще долго.

Что завтра нельзя делать

В этот день женщинам и девушкам запрещается заниматься домашними делами. Также нельзя прясть, стирать, месить тесто.

Что можно делать завтра

Женщины молятся святой Варваре, чтобы она подарила детям здоровье и защитила от несправедливости со стороны мужчин уже активно начинали готовиться к Рождеству.

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