Астрологический прогноз на 4 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда жизнь постоянно будет ставить нас перед выбором между добром и злом: его результат которого четко обозначит жизненную позицию каждого из нас.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: амазонит, селенит.
За какую часть тела отвечает: шейный отдел позвоночника.
Болезни дня: под запретом любые хирургические операции за исключением экстренных.
Питание дня: от мяса и калорийных продуктов рекомендуется отказаться, взамен включив в рацион как термически обработанные, так и сырые овощи.
Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.
Магия и мистика дня: можно поводить ритуалы и обряды, использующие силу стихий – солнечного света, ветра, дождя снега.
Сны дня: сны расскажут о соблазнах, которых необходимо избегать.
Табу дня: нельзя грустить и унывать.
Цитата дня: «Каждый сам за себя в пустыне эгоизма, именуемой жизнью» (Стендаль).
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