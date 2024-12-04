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Астрологический прогноз на 4 декабря

Астрологический прогноз на 4 декабря

Древо познания - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда жизнь постоянно будет ставить нас перед выбором между добром и злом: его результат которого четко обозначит жизненную позицию каждого из нас. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: амазонит, селенит. 

За какую часть тела отвечает: шейный отдел позвоночника. 

Болезни дня: под запретом любые хирургические операции за исключением экстренных. 

Питание дня: от мяса и калорийных продуктов рекомендуется отказаться, взамен включив в рацион как термически обработанные, так и сырые овощи. 

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно поводить ритуалы и обряды, использующие силу стихий – солнечного света, ветра, дождя снега. 

Сны дня: сны расскажут о соблазнах, которых необходимо избегать. 

Табу дня: нельзя грустить и унывать. 

Цитата дня: «Каждый сам за себя в пустыне эгоизма, именуемой жизнью» (Стендаль).

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