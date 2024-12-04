Астрологічний прогноз на 4 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли життя постійно ставитиме нас перед вибором між добром та злом, його результат чітко окреслить життєву позицію кожного з нас.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: амазоніт, селеніт.

За якусь частину тіла відповідає: шийний відділ хребта.

Хвороби дня: під забороною будь-які хірургічні операції, крім екстрених.

Харчування дня: від м'яса та калорійних продуктів рекомендується відмовитися, натомість включивши до раціону як термічно оброблені, так і сирі овочі.

Стрижка дня: стригтись у цей день небажано.

Магія та містика дня: можна поводити ритуали та обряди, які використовують силу стихій – сонячного світла, вітру, дощу снігу.

Сни дня: сни розкажуть про спокуси, яких потрібно уникати.

Табу дня: не можна сумувати та журитися.

Цитата дня: «Кожен сам за себе в пустелі егоїзму, що називається життям» (Стендаль).

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