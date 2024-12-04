На Сумщині пролунало 116 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 49 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Миропільська громада: з ворожого літака здійснено пуск одного КАБ (1 вибух). Крім того, був мінометний обстріл (7 вибухів).

Сумська громада: з ворожого літака здійснено пуск одного КАБ (1 вибух).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів) та скинув вибухові пристрої з БпЛА (3 вибухи).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (34 вибухів).

Великописарівська громада: ворожим БпЛА скинуто боєприпаси (7 вибухів), удар FPV дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Есманьська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання з БпЛА вибухові пристрої 2 (вибухи).

Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання вибухового предмету з БпЛА (1 вибух).

Білопільська громада: ворожим БпЛА скинуто 3 боєприпаси (3 вибухи), також був мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

Краснопільська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухових пристроїв (7 вибухів), також завдано обстріли з мінометів (6 вибухів).

Дружбівська громада: росіяни вдарили FPV дронами (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники знову атакували громадський транспорт у Херсоні.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київщину.

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