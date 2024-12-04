В Сумской области раздалось 116 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 116 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Миропольская община: со вражеского самолета произведен пуск одного КАБ (1 взрыв). Кроме того, был минометный обстрел (7 взрывов).

Сумская община: со вражеского самолета произведен пуск одного КАБ (1 взрыв).

Середино-будская община: враг бил из минометов (9 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (3 взрыва).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (34 взрыва).

Великописаревское общество: вражеским БпЛА сброшены боеприпасы (7 взрывов), удар FPV дронами (2 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).

Эсманьская община: 19 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произошел сброс с БпЛА взрывных устройств 2 (взрывы).

Зноб-новгородская община: произошел сброс взрывного предмета с БпЛА (1 взрыв).

Белопольская община: вражеским БпЛА сброшены 3 боеприпаса (3 взрыва), также был минометный обстрел (4 взрыва).

Шалыгинская община: совершены обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

Краснопольское общество: со вражеского БпЛА произведен сброс взрывных устройств (7 взрывов), также нанесены обстрелы из минометов (6 взрывов).

Дружбовское общество: россияне ударили FPV дронами (3 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики снова атаковали общественный транспорт в Херсоне.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг совершил комбинированную атаку на Киевщину.

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