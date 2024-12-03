4 грудня — яке церковне свято, про що молитися святій Варварі

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 грудня, в православному календарі день пам’яті святої великомучениці Варвари. Вона жила у III столітті в місті Іліополь (сучасна Сирія чи Єгипет). Була дочкою заможного язичника Діоскора. Її батько був людиною суворого характеру та ретельно оберігав доньку. За деякими переказами, він навіть замкнув її у вежі, щоб захистити від впливу світу.

Варвара, незважаючи на суворість батька, дізналася про християнську віру. Її серце наповнилося любов’ю до Ісуса Христа, і вона прийняла хрещення. Вона почала відкрито сповідувати християнство, навіть змінила архітектуру вежі, наказавши зробити три вікна як символ Пресвятої Трійці.

Її батько, дізнавшись про віру доньки, розгнівався. Варвару заарештували та піддали жорстоким тортурам, аби вона зреклася християнства. За переказами, на її тілі після тортур чудесно загоювалися рани. Це зміцнювало віру інших християн. Зрештою, її власний батько, Діоскор, обезголовив Варвару. Цей страшний вчинок був покараний: блискавка вразила його одразу після цього.

Церковне свято 4 грудня — день пам'яті святого преподобного Дамаскина

Преподобний Дамаскин народився в Італії в сім'ї благочестивих християн. Від ранніх років він прагнув до монашого життя і, залишивши батьківський дім, вирушив на Схід, аби здобути духовне виховання та вдосконалювати свою віру.

Після багатьох років подвижницького життя у різних монастирях Дамаскин прийняв чернечий постриг і став відомий за свою сувору аскезу, молитви та глибоке богословське знання. Він мав великий дар вчительства та допомагав багатьом вірним у їхньому духовному розвитку. Преподобний Дамаскин відомий своєю суворою аскезою. Його життя було повністю посвячене молитві, посту та служінню Богу. Відомо, що він жив у постійній боротьбі з гріховними спокусами, практикуючи великі трудності і покаяння.

Дамаскин був також засновником кількох монастирів, де пропагував строгий чернечий устав, духовне очищення і молитву. Він був наставником і багато років керував монастирем, де його духовне керівництво допомогло багатьом чернецям йти шляхом спасіння. Преподобний Дамаскин помер в старості, залишивши великий духовний спадок. Він був канонізований в православній церкві, а його пам'ять шанується серед вірян, які звертаються до нього з молитвами про допомогу та заступництво.

Прикмети 4 грудня

Народні прикмети 4 грудня / Фото: Unsplash

Дим стелиться донизу — буде потепління.

Яскравий захід сонця — до сонячної і ясної погоди.

Сильний мороз цього дня — він протримається ще довго.

Що завтра не можна робити

Цього дня жінкам і дівчатам забороняється займатися домашніми справами. Також не можна прясти, прати, місити тісто. А ось в'язати і вишивати, навпаки, дозволялося.

Що можна робити завтра

Жінки моляться святій Варварі, щоб вона подарувала дітям здоров'я і захистила від несправедливості з боку чоловіків. Вже активно починали готуватися до Різдва.

Читайте також: