Стали известны детали о деоккупации Новомлынска — DeepState

Бойцы первой группы быстрого реагирования "прижали" оккупантов, а вторая, воспользовавшись ситуацией, зачистила и заняла ослабленные противником позиции. Когда враг понял, что зажат с обеих сторон, начал убегать прямо через реку.

Стали известны детали "зачистки" от оккупантов поселка Новомлынск Харьковской области. Задание выполнили воины 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

Об этом сообщили и обнародовали видео аналитики канала DeepState.

"Штурмовые действия начались утром с формирования колонны техники с десантом М113 и БМП-1 1-й ГШР, которую возглавлял приданный экипаж танка 2 танкового батальона 3 ОТБр, врезавшихся в центральные позиции противника. В определенной точке колонна разделилась, и каждая машина залетела на вражескую позицию. Подавив огнем и сковав противника в укрытиях, штурмовые группы десантировались и совершили рывок к окопам противника", — проинформировали в DeepState со ссылкой на сообщения бойцов.

По их словам, сначала удалось частично пробиться к позициям противника, но не окончательно, ведь некоторые российские так называемые "опорники" оказывали сопротивление.

"Второй накат с техникой усилил штурмовые группы и удалось захватить все определенные позиции. В ответ противник решил контратаковать ключевую позицию, которая давала контролировать н.п. Новомлинск, ослабив свои два опорных пункта с левого фланга", — добавили украинские бойцы.

В результате штурмовых действий, россияне начали бежать.

"Кто, как мог... Кто на лодках, кто просто переплывал реку своими силами, а подразделения аэразведки и артиллерии Сил Обороны уничтожали переправы и пытались нанести наибольший вред отступающему противнику", — добавили в DeepState.

Напомним, ранее сообщалось об освобождении села Новомлынск в Харьковской области. Населенный пункт расположен на правом берегу реки Оскил, где враг имеет целью закрепиться.

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