ВСУ освободили Новомлынск – Deep State

Освобожденное село расположено на правом берегу реки Оскол, где так стремится закрепиться враг.

Украинские войска освободили село Новомлынск в Харьковской области.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

"Силы Обороны Украины освободили Новомлынск", – говорится в коротком заявлении.

Новомлынск на карте Deep State

Напомним, ранее 3 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники выбили врага из плацдарма на правом берегу реки Оскол вблизи села Новомлынск. Над селом развеваются украинские флаги.

К слову, как объяснял депутат Харьковского облсовета Александр Скорык, если бы российские войска закрепились на правом берегу реки Оскол, у них появилась бы возможность окружить Купянск.

Читайте также: