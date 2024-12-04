Справки ВВК можно купить через интернет: Ляшко о том, как их подделывают

По словам министра, мошенники продают поддельные справки, на которые потом "кто-то закрывает глаза".
Многие справки ВВК, которые пытаются купить в Интернете уклоняющие, поддельные мошенниками и не имеют никакого отношения к врачу, работающему в заведении здравоохранения.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает "Суспільне".
Он напомнил, что процесс в ВВК оцифрован еще в первый год полномасштабной войны.
"Мы забрали медицинских работников из бывших военкоматов, сейчас центров комплектования, и обязали ТЦК, областные государственные администрации, определить заведение здравоохранения, которое отвечает нашим требованиям, привязать к нему, условно привязать к нему ТЦК, чтобы мы знали, куда направлять на медицинское освидетельствование", – говорит министр.
В Минздраве понимают, когда какой-то врач куда кого направил, какие исследования провел, какие результаты этого исследования и что напечатали, добавил Ляшко.
"Если потом рассматривается какое-то уголовное дело, довольно быстро, по определению судьи, можно получить все эти документы, потому что в противном случае доступа к врачебной тайне нет, кроме как в судебном порядке", – сказал он.
Он заявил, что Минздрав полностью поддерживает устранение человеческого фактора, когда документы из больницы попадают в ТЦК, и кто-то их в бумажном виде может подделать.
Он уточнил, что таких уголовных дел – десятки.
Напомним, что после изменений в положение о ВВК признанные непригодными к службе не будут исключаться из военного учета.
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