Втрати Росії станом на 4 грудня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 4 грудня 2024 року ЗСУ знищили 747 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1670 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 747 370 (+1670) осіб,

танків ‒ 9493 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 19450 (+31) од,

артилерійських систем – 21002 (+26) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1020 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19946 (+29),

крилаті ракети ‒ 2855 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30746 (+80) од,

спеціальна техніка ‒ 3628 (+1)

Як повідомлялося, аналітик Forbes Девід Акс назвав причини катастрофічних втрат армії РФ в Курській області. Через погану комунікацію війська РФ на Курщині зазнають тактичних невдач.