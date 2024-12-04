Втрати Росії станом на 4 грудня: Генштаб оновив дані

Росіяни втратили чимало техніки.
Станом на ранок 4 грудня 2024 року ЗСУ знищили 747 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1670 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 747 370 (+1670) осіб,
- танків ‒ 9493 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19450 (+31) од,
- артилерійських систем – 21002 (+26) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1020 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19946 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2855 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30746 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 3628 (+1)
Як повідомлялося, аналітик Forbes Девід Акс назвав причини катастрофічних втрат армії РФ в Курській області. Через погану комунікацію війська РФ на Курщині зазнають тактичних невдач.