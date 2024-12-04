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Втрати Росії станом на 4 грудня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 4 грудня: Генштаб оновив дані

Знищено понад 747 тисяч окупантів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили чимало техніки.

Станом на ранок 4 грудня 2024 року ЗСУ знищили  747 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1670 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 747 370 (+1670) осіб,
  • танків ‒ 9493 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19450 (+31) од,
  • артилерійських систем – 21002 (+26) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1020 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19946 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2855 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30746 (+80) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3628 (+1)

Як повідомлялося, аналітик Forbes Девід Акс назвав причини катастрофічних втрат армії РФ в Курській області. Через погану комунікацію війська РФ на Курщині зазнають тактичних невдач.

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