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Потери России на 4 декабря: Генштаб обновил данные

Потери России на 4 декабря: Генштаб обновил данные

Уничтожено более 747 тысяч окупантов. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли немало техники.

По состоянию на утро 4 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 747 370солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 747 370 (+1670) человек,
  • танков ‒ 9493 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19450 (+31) ед,
  • артиллерийских систем – 21002 (+26) ед,
  • РСЗО – 1253 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1020 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19946 (+29),
  • крылатые ракеты ‒ 2855 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 30746 (+80) ед,
  • специальная техника ‒ 3628 (+1)

Как сообщалось, аналитик Forbes Дэвид Акс назвал причины катастрофических потерь армии РФ в Курской области. Из-за плохой коммуникации войска РФ на Курщине терпят тактические неудачи.

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