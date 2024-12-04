Потери России на 4 декабря: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 4 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 747 370солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 747 370 (+1670) человек,

танков ‒ 9493 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19450 (+31) ед,

артиллерийских систем – 21002 (+26) ед,

РСЗО – 1253 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1020 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19946 (+29),

крылатые ракеты ‒ 2855 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 30746 (+80) ед,

специальная техника ‒ 3628 (+1)

Как сообщалось, аналитик Forbes Дэвид Акс назвал причины катастрофических потерь армии РФ в Курской области. Из-за плохой коммуникации войска РФ на Курщине терпят тактические неудачи.

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