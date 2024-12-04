Потери России на 4 декабря: Генштаб обновил данные

Россияне потеряли немало техники.
По состоянию на утро 4 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 747 370солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 747 370 (+1670) человек,
- танков ‒ 9493 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19450 (+31) ед,
- артиллерийских систем – 21002 (+26) ед,
- РСЗО – 1253 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1020 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19946 (+29),
- крылатые ракеты ‒ 2855 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30746 (+80) ед,
- специальная техника ‒ 3628 (+1)
Как сообщалось, аналитик Forbes Дэвид Акс назвал причины катастрофических потерь армии РФ в Курской области. Из-за плохой коммуникации войска РФ на Курщине терпят тактические неудачи.