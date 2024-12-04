Ночью РФ ударила дронами и ракетой: куда целил враг и сколько целей сбило ПВО

В ночь на 4 декабря армия РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 50 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг атаковал ракетой из воздушного пространства Курской области, а беспилотниками – из Приморско-Ахтарска, Орела и Миллерова.

"Сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, 18 дронов были локационно потеряны. Один БПЛА вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.

Как сообщалось, около 20:00 3 декабря армия РФ начала воздушную атаку беспилотниками. Первые БПЛА вошли в воздушное пространство страны с севера — через Черниговскую область.

Читайте также: