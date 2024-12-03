Армия РФ атакует беспилотниками: где есть опасность

Вечером вторника, 3 декабря, армия РФ запустила первые беспилотники, входящие в воздушное пространство страны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил, а также стало известно с карты тревог.

"Группа БПЛА на севере Черниговской области! Курс юго-западный", — говорится в сообщении.

В Черниговской области в 19:45 была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы информируют, что около четырех групп дронов было зафиксировано.

Как сообщалось, минувшей ночью во время атаки БпЛА на Украину в Беларусь залетели более 20 российских дронов Shahed. Дроны залетали из России, проходили через "белорусский коридор", двигались курсом на Мозырь, Брагин, Гомель и Речицу.

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