Армия РФ атакует беспилотниками: где есть опасность

В регионах начали объявлять тревогу.
Вечером вторника, 3 декабря, армия РФ запустила первые беспилотники, входящие в воздушное пространство страны.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил, а также стало известно с карты тревог.
"Группа БПЛА на севере Черниговской области! Курс юго-западный", — говорится в сообщении.
В Черниговской области в 19:45 была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы информируют, что около четырех групп дронов было зафиксировано.
Как сообщалось, минувшей ночью во время атаки БпЛА на Украину в Беларусь залетели более 20 российских дронов Shahed. Дроны залетали из России, проходили через "белорусский коридор", двигались курсом на Мозырь, Брагин, Гомель и Речицу.
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