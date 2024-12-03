Армія РФ атакує безпілотниками: де є небезпека

Ввечері вівторка, 3 грудня, армія РФ запустила перші безпілотники, які заходять до повітряного простору країни.

Про це повідомило Командування Повітряних сил, а також стало відомо з карти тривог.

"Група БпЛА на півночі Чернігівської області! Курс південно-західний", - йдеться у повідомленні.

У Чернігівській області о 19:45 було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали інформують, що близько чотирьох груп дронів було зафіксовано.

Як повідомлялося, минулої ночі під час атаки БпЛА на Україну до Білорусі залетіли понад 20 російських дронів Shahed. Дрони залітали з Росії, проходили через "білоруський коридор", рухалися курсом на Мозир, Брагін, Гомель та Речицю.

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