Питання часу: велике місто на Донеччині опинилося перед загрозою окупації

Росіяни займають важливі позиції.
Армія Російської Федерації просувається до Курахового Донецької області. Місто опинилося перед загрозою окупації.
Про це заявив командир взводу 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".
"Просуваються до Курахового та займають більшість домінантних позицій. На жаль, повна окупація Курахового — питання часу", — наголосив Бунятов.
Нагадаємо, військовий експерт Павло Лакійчук повідомив про небезпеку захоплення двох великих міст на Донеччині. Йдеться про Курахове та Покровськ.