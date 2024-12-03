Питання часу: велике місто на Донеччині опинилося перед загрозою окупації

Армія Російської Федерації просувається до Курахового Донецької області. Місто опинилося перед загрозою окупації.

Про це заявив командир взводу 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Просуваються до Курахового та займають більшість домінантних позицій. На жаль, повна окупація Курахового — питання часу", — наголосив Бунятов.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Лакійчук повідомив про небезпеку захоплення двох великих міст на Донеччині. Йдеться про Курахове та Покровськ.

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