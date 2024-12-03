Чи готує армія РФ наступ на півдні: що кажуть у ЗСУ

Наразі армія РФ не планує проводити новий наступ на півдні України.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі "КИЇВ24".

З його слів, на Оріхівському і Гуляйпійському напрямках росіяни тренують штурмові групи, підвозить боєкомплект, проводить повітряну та інженерну розвідку.

"За всіма ознаками найближчим часом ворог там розпочне штурмові дії малими групами піхоти", наголосив Волошин.

Представник ЗСУ наголошує, що наразі про наступ не йдеться. Наразі ознак цього розвідка не бачить. Наразі окупанти планують провести штурмові дії малими групами піхоти на Запоріжжі.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Лакійчук заявив, що є небезпека захоплення двох великих міст на Донеччині. Зокрема, для Покровська.

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