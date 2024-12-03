Для України розглядають "німецьку схему" вступу до НАТО – Politico

Схема полягає у тому, щоб інтегрувати підконтрольну частину України до НАТО, тоді як окуповані території залишатимуться поза межами альянсу.

У жовтні Президент України Володимир Зеленський озвучив свій план перемоги, що складається з п’яти пунктів: запрошення України до НАТО, постачання зброї без обмежень щодо її застосування, створення умов для стримування майбутніх нападів Росії, розвиток економічного потенціалу країни у співпраці із союзниками та забезпечення безпеки Європи після війни.

Однак, як пише Politico, альянс НАТО досі не зробив офіційного запрошення для України.

Тим часом країни Північної Європи припускають, що досвід Німеччини часів Холодної війни може стати зразком для України. Тоді західна частина Німеччини приєдналася до НАТО, а схід залишався під впливом СРСР. За аналогією, західна Україна могла б інтегруватися до НАТО, тоді як східні території, які зараз окуповані Росією, залишатимуться поза межами альянсу.

Як пише видання, цю концепцію може підтримати і Зеленський. Він заявив:

"Якщо ми хочемо завершити гарячу фазу війни, нам потрібно забезпечити захист території України, яка перебуває під нашим контролем, під парасолькою НАТО".

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Зі свого боку Кремль категорично відкидає можливість вступу будь-якої частини України до НАТО. Прессекретар Дмитро Пєсков назвав це "неприйнятною загрозою для існування Росії".

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що окрім вступу до НАТО, існують різні формати гарантій безпеки, але всі вони не підходять для України. Він додав, що справжні гарантії безпеки важливі не тільки для України, але і для західних інвесторів.