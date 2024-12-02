Чи існує для України альтернатива вступу до НАТО: Зеленський дав відповідь

Справжні гарантії безпеки важливі не тільки для України, але й для західних інвесторів.

Окрім вступу до НАТО існують різні формати гарантій безпеки, але всі вони не підходять для України.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Kyodo News.

"Подивімось на наш Будапештський меморандум. Це також був сильний документ, в якому були такі країни, як США, Великобританія, Франція, Китай, Росія – найпотужніші країни гарантували безпеку Україні. І не спрацювало. Чи є щось альтернативою НАТО? З нашого досвіду – немає", – вважає президент.

Також Президент України згадав досвід Мінських домовленостей.

"Після 2014 року, коли була перша окупація наших земель, був підписаний Мінський договір, і його підписали сторони. Це, до речі, про той самий "заморожений конфлікт", який всі нам постійно пропонують, а я говорю, що не спрацює й ми на це не підемо, бо це початок третього етапу повномасштабної війни через кілька років. І ось вам приклад, Мінські домовленості. За кілька років Путін підготувався, посилив свою армію і прийшов знищити нас. Тому коли ми кажемо, чи є альтернатива НАТО – напевно є, але не в нашому досвіді. Й ми не хочемо більше ризиків. Достатньо", – наголошує Зеленський.

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Він підкреслив, що Україна не може "стати на граблі" третій раз. Президент додав, що гарантії того, що Росія більше не прийде з окупацією важливі не тільки Україні, але й бізнесу та західним інвесторам.

"НАТО – це безпека. І для України, і для наших партнерів. Для багатьох у регіоні", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва, щоб під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським з'ясувати, до чого той готовий щодо мирних переговорів з Росією.