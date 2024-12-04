Українські Збройні сили просунулися в Курській області РФ - в районі головного "українського плацдарму"

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 2 грудня свідчать про те, що українські Сили оборони просунулися до південної частини Дар'їно.

Тим часом так звані російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в Новоіванівці, а також біля Малої Локні. Втім, американські аналітики не знайшли цьому підтвердження.

Окрім того, різні російські джерела стверджували, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували поблизу Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Новоіванівки та Погребків.

Аналітики ISW наголошують, що командир українського підрозділу, який діяв у Курській області, повідомив 3 грудня, що росіяни відчувають труднощі з забезпеченням своїх підрозділів на передовій, транспортуванням бронетехніки на лінію фронту та накопиченням сил для широкомасштабних атак через погане матеріально-технічне забезпечення.

Нагадаємо, видання ВВС повідомило, що нібито ЗСУ мають утримати Курщину до інавгурації Дональда Трампа - новообраного президента США. Нібито робиться це для того, "щоб потім на щось обміняти. Ніхто не знає на що”.