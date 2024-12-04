Россияне испытывают трудности в Курщине, в том числе с обеспечением своих подразделений.

Украинские Вооруженные силы продвинулись в Курской области РФ – в районе главного "украинского плацдарма"

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 2 декабря свидетельствуют о том, что украинские Силы обороны продвинулись в южную часть Дарьино.

Между тем, так называемые российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в Новоивановке, а также возле Малой Локни. Впрочем, американские аналитики не нашли этому подтверждение.

Кроме того, разные российские источники утверждали, что ВСУ вроде бы безуспешно контратаковали вблизи Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Погребков.

Аналитики ISW отмечают, что действующий в Курской области командир украинского подразделения сообщил 3 декабря, что россияне испытывают трудности с обеспечением своих подразделений на передовой, транспортировкой бронетехники на линию фронта и накоплением сил для широкомасштабных атак из-за плохого материально-технического обеспечения.

Напомним, издание BBC сообщило, что якобы ВСУ должны удержать Курщину до инаугурации Дональда Трампа — новоизбранного президента США. Якобы делается это для того, чтобы потом на что-то обменять. Никто не знает на что”.

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