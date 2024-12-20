"Це взагалі не є питанням": Шольц про розміщення миротворців в Україні

Політик вкотре висловився проти ідеї введення миротворчих сил до України в разі можливого припинення вогню.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі передчасно було б вести дискусію щодо розміщення західних військ на території України.

Про це повідомило N-tv.

За його словами, конкретна організація архітектури безпеки "не може бути предметом розумного обговорення станом на зараз".

"Але це має бути щось, що, на наш погляд, також має трансатлантичну структуру", – зазначив Шольц.

Він додав, що не було "жодної дискусії про сухопутні війська або щось подібне, тому що це взагалі не є питанням".

Нагадаємо, Олаф Шольц може відвідати Москву з “мирною місією” для збільшення свого політичного рейтингу перед достроковими виборами до Бундестагу, які відбудуться 23 лютого.

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