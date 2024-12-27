Запасы иссякают: Украина замедляет обстрелы России ракетами ATACMS

Украина нанесла несколько ракетных ударов по РФ, применив по меньшей мере 31 ATACMS и 14 Storm Shadows.

У Сил обороны Украины заканчиваются запасы ракет дальнего радиуса действия, предоставленных США и Великобританией. Надежд, что администрация Трампа одобрит новые поставки, практически нет.

Об этом пишет The New York Times.

После получения в ноябре разрешения на удары дальнобойными ракетами по территории РФ, Украина совершила несколько успешных атак по военным объектам в России, но уже спустя месяц количество таких атак существенно уменьшилось.

По словам высокопоставленных чиновников НАТО, западное дальнобойное оружие не смогло переломить ход войны на пользу Украины. Удары по территории РФ также не привели и к эскалации боевых действий, как опасались некоторые.

Адмирал НАТО Роб Бауэр недавно заявил, что ударами ракет ATACMS Украина нанесла серьезный урон ряду оружейных заводов и складов боеприпасов в РФ, что заставило россиян переместить многие военные объекты дальше от фронта вглубь страны.

"Им [россиянам – ред.] не нравится, что ATACMS попадают в их собственную страну по воздуху, — не нравится, потому что они эффективны. Это ограничивает их способность эффективно сражаться на фронте, а это то, чего вы хотите. Вопрос в том, достаточно ли этого для победы", — заявил адмирал Бауэр в интервью в начале декабря.

Издание отмечает, что США передали Украине около 500 ракет ATACMS из запасов Пентагона. Хотя Украина не могла использовать их для ударов по территории России, ВСУ успешно поражали командные пункты и склады оружия на оккупированных территориях – в Крыму и на Донбассе.

Представители США и НАТО заявили, что эти удары были эффективными, но также заявили, что, по их мнению, Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в выборе целей.

Когда США "созрели" разрешить удары вглубь РФ, хотя и с оговоркой, что это будет только территория Курщины, у Украины оставалось всего несколько десятков дальнобойных ракет. Возможно, около 50, заявили два американских чиновника, отметив, что у Украины "не было шансов получить больше".

"С тех пор, как США и Великобритания дали разрешение, Украина нанесла по меньшей мере полдюжины ракетных ударов, используя по меньшей мере 31 ATACMS и 14 Storm Shadows, согласно данным Министерства обороны России и российских военных блогеров. Украинские военные не комментируют использование ракет, но ни США, ни Украина не оспаривают эти сообщения", – пишет NYT.

В то же время некоторые аналитики говорят, что Украина уменьшила использование дальнобойных ракет, потому что уже поразила российские объекты, которые давно хотела обезвредить. Теперь, когда ракет осталось мало, Киев действует более осмотрительно.

"Мы решили выждать и найти лучшие возможности, и это естественно. Не ждите быстрой отдачи, потому что нам нужно сохранить эти возможности и тратить их разумно и очень мудро", — пояснил журналистам позицию Киева военный аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

Напомним, Украина на 1000-й день войны впервые ударила по России американскими ракетами ATACMS. Во время ночного удара по артиллерийским составам в Брянской области ВСУ использовали сразу 8 тактических баллистических ракет ATACMS.

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