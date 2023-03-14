Справжні друзі: топ-8 найвірніших пород собак

Собаки здавна вважалися тваринами, які здатні дарувати своїм господарям безумовну любов. Тому недивно, що їх називають символом відданості. Однак існують певні породи собак, які вважаються найвірнішими. Про які йдеться — читайте в матеріалі ТСН.ua.

За словами дресирувальниці, фахівчині з поведінки домашніх тварин та власниці Pet Parent Allies у Філадельфії Кертіс Келлі, лояльність собак (яку і називають їхньою відданістю) закладена в цих домашніх улюбленців генетично. Вона розповіла про дослідження, яке було проведене 2019 року в Університеті Арізони. Під час нього виявили "131 місце в ДНК собаки, яке може допомогти сформувати 14 ключових рис особистості". Тобто, наприклад, якщо ви чуєте, що ця порода собак вміє пасти овець, це означає, що це вміння передавалося з покоління в покоління. За цим же визначенням передається і лояльність.

Кертіс виділяє кілька ознак відданості собаки:

часто заглядає у вічі господарям;

підходить до людини одразу, коли її покликали, як би далеко вона не перебувала;

охоче виконує команди та прохання;

за відсутності господаря сумує, радісно мчить до дверей, коли почує, що людина повернулася;

намагається якомога більше часу проводити поруч із людиною.

Існують певні породи собак, які відрізняються більшою відданістю, ніж інші. І фахівчиня розповіла про вісім з них.

Ротвейлер

Ротвейлер / Фото: pixabay.com

Хоча ротвейлери також входять до списку найнебезпечніших порід собак, вони, за допомогою належного виховання й соціалізації, можуть стати дуже вірними друзями. В США ця порода вважається дуже популярною. Ротвейлери товариські, розумні та витривалі собаки, які також дуже чутливі, тому не люблять, коли їх залишають вдома самих на тривалий час. Щоправда, дуже важливо пам'ятати, якщо ця собака вирішить, що її господарю загрожує небезпека, вона може відреагувати непередбачувано.

Чихуахуа

Чихуахуа / Фото: pixabay.com

Крихітні чихуахуа сповнені величезним запасом любові і готові демонструвати її своєму власнику будь-якої миті. Крім того, що це дуже віддана порода, такі собаки вважаються також справжніми довгожителями. Тому в їхніх господарів буде досить багато часу, щоб насолодитися спілкуванням із найкращим чотирилапим другом.

Німецька вівчарка

Німецька вівчарка / Фото: pixabay.com

Це спокійні і впевнені в собі собаки, які відрізняються дуже високою відданістю. Тому недивно, що багато героїчних історій про вірних собак розповідають саме про німецьких вівчарок. Вони часто йдуть на все заради своїх власників. Ці собаки люблять невідступно ходити за своїми господарями і проводити з ними весь час. За правильного виховання неможливо знайти відданішої породи.

Кокер-спанієль

Кокер-спанієль / Фото: pixabay.com

Якщо ви мрієте про вірного друга, який завжди буде поряд, зробить вас абсолютно щасливими і чудово ладнає як з іншими домашніми тваринами, так і з дітьми, кращої породи, ніж кокер-спанієль, не знайти. Вони можуть пристосуватися до життя в квартирі чи приватному будинку. Адже для цієї собаки головне — всюди супроводжувати свого власника.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / Фото: pixabay.com

Вони бувають чорні, золотисті, шоколадні. Ця порода собак вміє завойовувати серце людини і залишатися там назавжди. Протягом 30-ти років лабрадори-ретривери посідали перше місце серед найпопулярніших собак в Американському клубі собаківництва. Це універсальний друг, адже лабрадор стійкий, розумний і вірний. Він допоможе розділити з господарем його подорожі, втішить у скрутну хвилину і навіть врятує життя. Тому недивно, що цю породу тривалий час використовували як рятувальників та собаків-терапевтів.

Піренеєць

Піренейська гірська порода / Фото: pixabay.com

Це маловідома порода собак, але вона дуже віддана й розумна. Цікавий факт: королівські особи Франції дуже полюбляють піренейську гірську породу. А раніше ці собаки були пастухами. Характерна риса — біла густа і довга шерсть. Часто цих собак називають "згустками любові", але інколи мисливське коріння може дати про себе знати, і піренеєць покаже характер. Однак він стане чудовим компаньйоном, якщо його правильно виховати і соціалізувати.

Сенбернар

Сенбернар / Фото: pixabay.com

Ця порода посіла своє місце і в переліку найбільших собак у світі. Хоча її розміри не такі великі, як у деяких інших. Серце у сенбернара — по-справжньому любляче. Цю собаку рекомендують заводити, якщо в будинку є діти, адже вона ставиться до них з особливим терпінням. Також сенбернари мають вроджений інтелект, добре піддаються навчанню і цінують щоденні прогулянки.

Акіта

Акіта / Фото: pixabay.com

Напевно, не знайдеться людини, яка не чула історію про Хатіко, який чекав свого господаря, що помер, багато років. Це собака породи акіта, і її називають негласним символом вірності. А ще порода входить до переліку шести цінних національних порід Японії. Однак для людей, яких ця собака не знає, вона влаштовує холодну зустріч. Своїм господарям акіта віддана на всі 110%, вона любить гратися, проводити час разом. До інших часто байдужа і не в захваті, коли люди порушують її особистий простір.

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