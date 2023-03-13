Найден "идеальный" процент батареи: когда нужно ставить заряжать смартфон

На все тонкости процесса подзарядки смартфона редко обращают внимание пользователи. Оказывается, этим они могут сокращать срок "жизни" батареи. Когда нужно ставить смартфон на зарядку – читайте в материале ТСН.ua.

Когда нужно ставить заряжать телефон, чтобы не испортить батарею

Среди экспертов существует сразу несколько мнений по поводу того, когда правильно ставить заряжать телефон. Однако оптимальной считается тактика "20-80". То есть разряжать телефон следует не ниже 20%, а заряжать не больше 80%.

Однако здесь возникает несколько важных моментов. В первую очередь, заряда на 60% может не хватить на целый день пользования. А еще, в таком случае придется постоянно проверять уровень заряда, чтобы не упустить момент, когда нужно подключить телефон к розетке. Эту проблему можно решить с помощью специальных программ, предупреждающих владельца смартфона об определенном уровне аккумулятора. Однако они работают только на Android.

Существует также альтернативная тактика подзарядки, которая называется "50-70". Она предполагает, что заряд телефона не опускается ниже 50%, а заряжать его нужно всего-навсего до 70%. Некоторые специалисты считают, что этот подход может помочь увеличить жизнь батареи вдвое или даже больше.

Однако этот метод требует подзаряжать смартфон несколько раз в день, поэтому он мало подходит пользователям, которые находятся далеко от розетки или док-станции. В общем, обе тактики эффективны и выбор одной из них зависит от стиля использования телефона и потребностей определенного пользователя.

В любом случае, все специалисты сходятся во мнении, что нельзя заряжать телефон до 100%, как и допускать полную разрядку батареи до 0. Это негативно влияет на жизнеспособность аккумулятора, уменьшает период его службы и эффективность работы.

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