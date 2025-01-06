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Эксперт объяснил, почему россияне используют автомобили для штурмов позиций ВСУ

Эксперт объяснил, почему россияне используют автомобили для штурмов позиций ВСУ

Война в Украине / Фото: Associated Press

Россияне пересели на гражданские автомобили, пытаясь скопировать опыт украинского успешного наступления в Харьковской области.

Российские захватчики используют для штурмов украинских позиций легковые автомобили и мопеды, потому что эта тактика работает.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

Он заявил, что россияне пересели на гражданские автомобили, пытаясь скопировать опыт украинского успешного наступления в Харьковской области.

"Когда механизированные группы Вооруженных Сил Украины, собственно, и совершили глубинный прорыв позиций российских оккупантов. Но учитывая, что у россиян сейчас ограниченное количество соответственно бронетехники, потому и садятся соответственно на Лады 60-х годов выпуска, какие-то скутеры и т.д.", — отметил он.

Он объяснил, что эта тактика успешна во избежание атаки FPV-дронами. В то же время у Украины есть эффективная тактика противодействия таким атакам врага.

"Тактика эффективна, она делает невозможным поражение FPV-дронами, но как практика показывает, украинские военные и с этой проблемой решают вопрос. Но позволяет соответственно перемещаться непосредственно к линии боевого столкновения и закрепляться. Тем более, что россияне действуют так называемыми малыми группами от 5 до максимум 8 человек, задача которых закрепиться и держать круговую оборону до подхода основных сил, поэтому Тактика эффективна. Другой вопрос, я еще раз подчеркиваю, на любую российскую тактику есть противодействие», – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Маломуж назвал планы РФ на Кураховском и Покровском направлениях.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ активизировали наступательные действия в Курщине.

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