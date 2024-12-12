Підготовка до виборів почалась: у "Слузі народу" обговорюють ребрендинг – ЗМІ

У "Слузі" замислюються не тільки над зміною назви, але й над складом партії.

На тлі обговорень можливих виборів в Україні політичні партії почали активну підготовку, включаючи перевірку осередків, перегляд партійних списків і навіть можливий ребрендинг. Зокрема, президентська партія "Слуга народу" замислюється над значними змінами.

Як зазначають джерела "Української правди", у партії влади розглядають варіант перезапуску бренду "Слуга народу" під новою назвою — "Команда Зеленського". Над цим проєктом, ймовірно, працюватиме віцепрем’єр Михайло Федоров.

Однак, не всі партійці впевнені в ефективності такого підходу.

"Ніколи ребрендинги не приводили до перемоги. Люди ж і так розуміють, що воно за "нова" партія і які в ній люди. Тому навряд чи це дасть якийсь стрибок", — вважає один із представників "Слуги народу".

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Зміни можуть торкнутися і складу партії. За даними джерел, планується додати до списків представників уряду, фронту та ЗСУ, натомість нинішніх керівників фракції, зокрема Давида Арахамію, можуть попросити покинути свої посади.

"Весь негатив заберуть з собою нинішні "лідери" фракції", — додав один із співрозмовників.

Опозиція посилює активність

Інші політичні сили також не залишаються осторонь. За словами одного з представників "Слуги народу", опозиція активно готується до виборів, зокрема Юлія Тимошенко.

Журналісти зазначають, що активність Тимошенко вже важко приховати: вона пропонує "спільний похід" на вибори і місця у списках, просила про підтримку чи пропонувала послуги своїх осередків і членів дільниць.

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Партія "Європейська солідарність" під керівництвом Петра Порошенка продовжує утримувати стабільний рейтинг у межах 10% завдяки системній роботі у своїй електоральній ніші.

"Це настільки автономний харизматичний культ, що його майже не зачіпає навіть вибухоподібний ріст рейтингу Залужного", — йдеться у статті.

Водночас, Порошенко змирився з тим, що його президентські амбіції навряд чи реалізуються найближчим часом, однак він зберігає шанси на активну роль у формуванні майбутньої коаліції.

Старі проєкти: повернення "Партії регіонів"?

Інтригою залишаються плани Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна та Юрія Бойка щодо створення нової версії "Партії регіонів". Соціологи прогнозують, що така партія може отримати 20–30% підтримки на електоральному полі виборців, які виступають "проти війни і сносу пам’ятників Пушкіну".

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Експерти наголошують, що для організації виборів після скасування воєнного стану та внесення необхідних змін до законодавства потрібно 4–6 місяців.

Нагадаємо, що українські політики відчувають, що режим припинення вогню в Україні стає дедалі очевиднішим сценарієм, тому вже почали готуватися до виборів, які можуть відбутися після закінчення воєнного стану.