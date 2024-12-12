Якою буде погода в Україні 13 грудня: прогноз від синоптикині

Стало відомо, якою буде погода у п'ятницю, 13-го грудня. Антициклон витіснить залишки опадів і завтра буде сухо, подекуди навіть із сонячними проясненнями. Хіба вночі по півночі, а вдень по сходу можливий невеликий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За словами Діденко, Україна перебуватиме між антициклоном Ernst та нещодавнім циклоном. Через протистояння виникатиме рвучкий вітер - від помірного на заході до сильного, штормового, на сході.

"Як я вже анонсувала, йде похолодання. Найближчої ночі очікується -2-7, завтра вдень -1-6 градусів. Уважно - посилюється ожеледиця! Обирайте міцне неслизьке взуття і не бігайте надто швидко", - наголосила фахівчиня.

У Києві в п'ятницю, 13-го грудня, без опадів і навіть ймовірне сонечко! Щоправда, буде сильним північно-західний вітер - закутуйте шию і ховайте ніс та щоки у шалик. Бо до вітру приєднається мороз: протягом доби очікується -3-6 градусів.

Одягайтеся багатошарово, зручно і тепло, нарешті можна дістати термобілизну - бо 14-го грудня похолодання посилиться", - закликала вона.

Раніше стало відомо, що до України йде відчутне похолодання. Синоптики попередили і про ожеледицю на дорогах, і про сильний вітер.

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